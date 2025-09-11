Milan, Adli: ufficiale la cessione all’Al-Shabab Club. I dettagli

Milan, Adli saluta i rossoneri—
(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli all'Al-Shabab Club. Il Club ringrazia Yacine e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.
Questo il comunicato del Milan. Yacine Adli ha giocato la scorsa stagione con la maglia della Fiorentina. Nei suo anni in rossonero, è passato da trequartista a mediano, trovando il suo spazio specialmente durante l'ultimo anno di Stefano Pioli.
