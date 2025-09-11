Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Adli: ufficiale la cessione all’Al-Shabab Club. I dettagli

Calciomercato Milan, Yacine Adli è l'ultima cessione in ordine cronologico dei rossoneri: ecco il comunicato ufficiale del club e i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il calciomercato del Milan: in estate i rossoneri hanno chiuso ben 10 colpi in entrata e hanno ceduto tantissimi giocatori. La rosa rossonera è così formata.

Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).

Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).

Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).

Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).

Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).

Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2). Ultima cessione in ordine cronologico quella di Yacine Adli. Ecco il comunicato rossonero con tutti i dettagli del caso.

Milan, Adli saluta i rossoneri

—  

(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli all'Al-Shabab Club. Il Club ringrazia Yacine e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Questo il comunicato del Milan. Yacine Adli ha giocato la scorsa stagione con la maglia della Fiorentina. Nei suo anni in rossonero, è passato da trequartista a mediano, trovando il suo spazio specialmente durante l'ultimo anno di Stefano Pioli.

