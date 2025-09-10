Calciomercato Milan, Adli all’Al Shabab: “Benvenuto Yacine”

Yacine Adli è un nuovo giocatore dell'Al Shabab. Il centrocampista algerino è stato presentato pochi minuti fa sui social. Adli lascia i rossoneri dopo appena tre anni, dei quali uno in prestito. In rossonero conquista subito la fiducia dei tifosi, ma questo non basterà per incidere. Il centrocampista francese lascia il Milan a titolo definitivo per 7 milioni di euro e per l'Al Shabab con il quale è legato fino al 2028 da un contratto di 6 milioni di euro a stagione.