Calciomercato Milan, Adli all’Al Shabab: “Benvenuto Yacine”

Adli è un nuovo giocatore dell'Al-Shabab, ecco la presentazione sui social dell'ex centrocampista del MIlan
Francesco De Benedittis

Yacine Adli è un nuovo giocatore dell'Al Shabab. Il centrocampista algerino è stato presentato pochi minuti fa sui social. Adli lascia i rossoneri dopo appena tre anni, dei quali uno in prestito. In rossonero conquista subito la fiducia dei tifosi, ma questo non basterà per incidere. Il centrocampista francese lascia il Milan a titolo definitivo per 7 milioni di euro e per l'Al Shabab con il quale è legato fino al 2028 da un contratto di 6 milioni di euro a stagione.

Adli all'Al Shabab: il comunicato ufficiale del club arabo

Ecco dunque il comunicato del club arabo che annuncia l'acquisto di Yacine Adli:

"La direzione del club ha firmato un contratto professionale con il centrocampista francese Yacine Adli alla presenza del presidente designato dal consiglio di amministrazione, Khalif Al-Huwishan, e del direttore esecutivo del calcio, il dottor Mohamed Al-Nasser. A sua volta, la direzione del club ha augurato al giocatore successo nella sua carriera con lo 'sceicco dei club'".

