Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Donnarumma al Manchester City, spunta un bonus particolare per lui

CALCIOMERCATO

Donnarumma al Manchester City, spunta un bonus particolare per lui

Donnarumma al Manchester City, spunta un bonus particolare per lui
Gianluigi Donnarumma si è trasferito dal PSG al Manchester City nell'ultimo calciomercato estivo: alcuni dettagli sull'operazione
Daniele Triolo Redattore 

Proprio nell'ultimo giorno della recente sessione estiva di calciomercato, il portiere Gianluigi Donnarumma, ex Milan, si è trasferito dal PSG al Manchester City per 35 milioni di euro. L'estremo difensore titolare della Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, che già in Francia percepiva uno stipendio molto alto (12 milioni di euro netti a stagione), si è accordato con i 'Citizens' di Pep Guardiola per cifre ancora più elevate.

Donnarumma, cifre da capogiro con il Manchester City

—  

Il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola ha fornito, nel dettaglio, alcune cifre del contratto di Donnarumma con gli inglesi, rivelando l'esistenza di un bonus particolare per lui. Incasserà, infatti, un bonus parametrato al numero di 'clean sheet' che collezionerà nell'arco di una stagione con il Manchester City. Meno reti subirà, dunque, più il classe 1999 vedrà crescere questo importo.

LEGGI ANCHE

Altri due bonus, poi, sono vincolati al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Uno in caso di vittoria della Premier League, un altro nel caso in cui il Man City mettesse le mani - come nel 2023 - sulla Champions League. In totale, tra bonus e stipendi, Donnarumma - che ha firmato un contratto di cinque anni, con scadenza 30 giugno 2030, più opzione per una sesta stagione con gli inglesi - potrebbe portarsi a casa tra gli 80 e i 100 milioni di euro.

Stipendio molto più alto di quello percepito a Parigi. E a salire!

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Suzuki è davvero il futuro della porta? Punta su Torriani>>>

Il Manchester City, infatti, ha garantito al portiere azzurro uno stipendio di 15 milioni di euro per il primo anno, poi a salire fino ai 18 dell'ultimo anno di contratto e, infine, di 19 qualora scattasse l'opzione per la sesta stagione.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Caprile sempre possibile: le parole dell’agente
Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al-Shabab, annuncio in arrivo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA