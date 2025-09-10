Donnarumma al Manchester City, spunta un bonus particolare per lui

Altri due bonus, poi, sono vincolati al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Uno in caso di vittoria della Premier League, un altro nel caso in cui il Man City mettesse le mani - come nel 2023 - sulla Champions League. In totale, tra bonus e stipendi, Donnarumma - che ha firmato un contratto di cinque anni, con scadenza 30 giugno 2030, più opzione per una sesta stagione con gli inglesi - potrebbe portarsi a casa tra gli 80 e i 100 milioni di euro.