Calciomercato Milan, Caprile sempre possibile: le parole dell’agente

Calciomercato Milan, Caprile potrebbe essere il colpo per la porta? Il suo agente ne parla a Nicolò Schira, citando anche i rossoneri
Calciomercato Milan, Mike Maignan è rimasto in rossonero nonostante le voci e la corte del Chelsea. Il portiere francese resta comunque in scadenza nel 2026 e, senza rinnovo, potrebbe andare via a parametro zero. Per questo il Milan potrebbe pensare a un futuro erede. Già in estate si è parlato di un possibile interesse per Suzuki del Parma. Il giapponese potrebbe non essere l'unico obiettivo della dirigenza rossonera.
L'agente di Elia Caprile(Omar Rahman) ha parlato a Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Parole molto importanti per quanto riguarda il portiere del Cagliari: “Il Torino lo voleva durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, ma il Cagliari non volevano venderlo".