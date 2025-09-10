Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Caprile sempre possibile: le parole dell’agente

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Caprile sempre possibile: le parole dell’agente

Calciomercato Milan, Caprile sempre possibile: le parole dell'agente
Calciomercato Milan, Caprile potrebbe essere il colpo per la porta? Il suo agente ne parla a Nicolò Schira, citando anche i rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, Mike Maignan è rimasto in rossonero nonostante le voci e la corte del Chelsea. Il portiere francese resta comunque in scadenza nel 2026 e, senza rinnovo, potrebbe andare via a parametro zero. Per questo il Milan potrebbe pensare a un futuro erede. Già in estate si è parlato di un possibile interesse per Suzuki del Parma. Il giapponese potrebbe non essere l'unico obiettivo della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, le ultime su Caprile

—  

L'agente di Elia Caprile(Omar Rahman) ha parlato a Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Parole molto importanti per quanto riguarda il portiere del Cagliari: “Il Torino lo voleva durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, ma il Cagliari non volevano venderlo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Suzuki è davvero il futuro della porta? Punta su Torriani>>>

Caprile può essere un'opzione futura anche per i rossoneri? L'agente parla così del Milan: "So che lo stanno monitorando. Sogna di arrivare a giocare per la Nazionale italiana". Vedremo se Caprile potrà davvero essere un possibile obiettivo del calciomercato del Milan per la prossima stagione.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al-Shabab, annuncio in arrivo”
Calciomercato, Romano: “Al-Ittihad, accordo verbale per Simic”

© RIPRODUZIONE RISERVATA