Calciomercato Milan, Caprile sempre possibile: le parole dell’agente

Calciomercato Milan, Mike Maignan è rimasto in rossonero nonostante le voci e la corte del Chelsea. Il portiere francese resta comunque in scadenza nel 2026 e, senza rinnovo, potrebbe andare via a parametro zero. Per questo il Milan potrebbe pensare a un futuro erede. Già in estate si è parlato di un possibile interesse per Suzuki del Parma. Il giapponese potrebbe non essere l'unico obiettivo della dirigenza rossonera.