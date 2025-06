Calciomercato Milan, l’agente di Caprile: “Futuro? La sua priorità …”

"Il futuro di Caprile? L’indirizzo sembra che sia quello di restare al Cagliari, ma bisognerebbe chiederlo al presidente rossoblù. Diritto di riscatto a 8 mln? Non è stato un errore da parte del Napoli. Per come vengono gestite tante cose il Napoli va a fare una plusvalenza. A livello manageriale il Napoli può insegnare, i bilanci parlano chiaro, è un club virtuoso ed anche nei momenti di difficoltà sa cosa fare per venirne fuori e rafforzarsi. Il Napoli è una potenza a livello economico, è quello che ha più disponibilità economica sul mercato. Caprile alla Juve? Siamo in un momento dove si possono dire tante cose, non ho mai parlato con nessuno della Juve".