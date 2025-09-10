Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al-Shabab, annuncio in arrivo”

Nelle ultime ore, invece, Milan e Al-Shabab, club della Saudi Pro League, hanno chiuso l'operazione per il trasferimento dell'ex giocatore anche di PSG e Bordeaux alla società saudita con sede a Riyadh, la cui squadra è allenata dallo spagnolo Imanol Alguacil.

"Il trasferimento di Yacine Adli ai sauditi dell'Al-Shabab è stato firmato e sigillato proprio adesso". Questo ha scritto Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. "Annuncio ufficiale in arrivo, al Milan 7 milioni di euro bonus inclusi".

In Italia dal 2022, Adli ha collezionato 39 partite con il Milan (un gol e 2 assist al suo attivo) e 35 con la Fiorentina (5 gol e 7 assist con i viola). Ora, per lui, si aprono le porte di un nuovo continente e di un nuovo campionato.