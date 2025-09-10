Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano: “Adli all’Al-Shabab, annuncio in arrivo”

Yacine Adli si trasferisce dal Milan all'Al-Shabab nel penultimo giorno del calciomercato estivo in Arabia Saudita: così Fabrizio Romano
Dopo Ismaël Bennacer, ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria, il Milan ha 'approfittato' della finestra estiva di calciomercato ancora aperta in alcuni Paesi per piazzare anche un'altra cessione. Lascia il Diavolo, infatti, anche un altro 'esubero' rossonero, Yacine Adli. E lo fa a titolo definitivo.

Calciomercato Milan, chiusa per Adli all'Al-Shabab

Il centrocampista francese di origini algerine, classe 2000, è rientrato al Milan dopo l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina. Ma, fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, fin qui si era allenato con il Milan Futuro di Massimo Oddo, compagine che parteciperà al campionato di Serie D.

Nelle ultime ore, invece, Milan e Al-Shabab, club della Saudi Pro League, hanno chiuso l'operazione per il trasferimento dell'ex giocatore anche di PSG e Bordeaux alla società saudita con sede a Riyadh, la cui squadra è allenata dallo spagnolo Imanol Alguacil.

"Il trasferimento di Yacine Adli ai sauditi dell'Al-Shabab è stato firmato e sigillato proprio adesso". Questo ha scritto Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X'. "Annuncio ufficiale in arrivo, al Milan 7 milioni di euro bonus inclusi".

In Italia dal 2022, Adli ha collezionato 39 partite con il Milan (un gol e 2 assist al suo attivo) e 35 con la Fiorentina (5 gol e 7 assist con i viola). Ora, per lui, si aprono le porte di un nuovo continente e di un nuovo campionato.

