Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Buffon: “Allegri? Vi racconto due aneddoti. Ecco cosa mi aspetto da Milan-Napoli. Modric …”

MILAN-NAPOLI

Buffon: “Allegri? Vi racconto due aneddoti. Ecco cosa mi aspetto da Milan-Napoli. Modric …”

Buffon: 'Allegri? Vi racconto due aneddoti. Ecco cosa mi aspetto da Milan-Napoli. Modric ...'
Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, è stato allenato sia da Conte che da Allegri. Ecco le sue parole in vista di Milan-Napoli a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ci siamo trovati di fronte un allenatore con una personalità e una metodologia differenti. Conoscendo meno di Conte il mondo della Juventus, aveva bisogno di aiuto e sostegno da parte di tutte le componenti perché l’inserimento fosse immediato". L'ex portiere Gianluigi Buffon è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' in vista di Milan-Napoli e in particolare del duello tra Allegri e Conte, che l'ex bianconero ha avuto come allenatori: "Ha avuto il coraggio di prendere la squadra in corsa visto che la stagione era già iniziata, anche se da poco, e ha subito mostrato di essere molto bravo", queste le parole di Buffon sull'impatto di Allegri con il mondo Juventus.

Milan-Napoli e Allegri, parole di Buffon

—  

Buffon racconta anche due aneddoti sul periodo di Allegri alla Juventus: "Il primo è legato alla Champions League e allo 0-0 a fine primo tempo della prima gara del girone del 2014-15 contro il Malmö. Entrò nello spogliatoio e ci vide in affanno, così ci disse di stare sereni perché giocando a calcio, quella gara l’avremmo vinta 3-0 o con almeno due gol di scarto. Le sue parole ci liberarono da complessi e dal peso che la Champions aveva sul gruppo complici le delusioni delle stagioni precedenti. Alla fine, vincemmo 2-0 e per lo spogliatoio fu un toccasana sentire che allenatore diceva quelle cose".

LEGGI ANCHE

Ecco il secondo aneddoto: E' legato a qualcosa che ha fatto: aveva sempre giocato con la difesa a quattro, ma arrivato a Torino non ha stravolto nulla. I cambiamenti li ha fatti con il passare del tempo, dimostrando intelligenza". Cosa accumuna Allegri e Conte? "La bravura nella gestione del gruppo. Hanno sempre fatto scelte giuste per il momento della squadra pur usando moduli, tipologie di allenamenti e approcci assai diversi. Avere squadre equilibrate è il comun denominatore. Hanno creato gruppi compatti, due formazioni che in fase di non possesso lavorano bene", questa la risposta di Buffon.

LEGGI ANCHE: Milan, altro che Kristensen: Allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa. Serve uno come ...>>>

Buffon parla anche di Milan-Napoli: "Un incontro nel quale regnerà l’equilibrio. Penso che ci saranno pochi gol perché sono due squadre molto solide al di là delle due reti subite sia dal Napoli con il Pisa sia dal Milan con la Cremonese. Ma questo non vuol dire che il match non possa essere bellissimo e avvincente". E infine un passaggio su Modric e De Bruyne: "Sono due campioni. Mi fa particolarmente piacere che Modric si stia esprimendo alla grande perché lo conosco e anche io in passato ho fatto la sua scelta, ovvero cambiare campionato a un’età avanzata, per ritrovare determinati stimoli ed energie. Al di là dei discorsi e dello scetticismo della gente, mi sentivo forte come cinque anni prima e l’ho dimostrato. Lui sta facendo lo stesso: Modric con una partita alla settimana può disputare una bellissima stagione".

Leggi anche
Loftus-Cheek: “Modric? È fantastico giocare vicino a lui”
Loftus-Cheek: “Pulisic? Lavora molto duro ogni giorno, ha un potenziale enorme”

© RIPRODUZIONE RISERVATA