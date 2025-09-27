Milan, Criscitiello: 'Stanno bruciando Camarda. Ha bisogno di ...'

"Il calcio italiano sta bruciando Camarda, hanno sbagliato tutto". Questo l'allarme lanciato dal giornalista Michele Criscitiello: "Dall’anno scorso che faceva questo povero attaccante, solo perché è un 2008 e doveva essere la stella del calcio italiano: l’hanno preso e buttato in Serie C, poi dalla C l’hanno passato in Primavera e poi un attimo in prima squadra al Milan", le sue parole durante podcast 'Cose Scomode' di 'Aura Sport'.