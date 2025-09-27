Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste L’allarme di Criscitiello: “Stanno bruciando Camarda. Hanno sbagliato tutto. Io avrei …”

ULTIME MILAN NEWS

L’allarme di Criscitiello: “Stanno bruciando Camarda. Hanno sbagliato tutto. Io avrei …”

Milan, Criscitiello: 'Stanno bruciando Camarda. Ha bisogno di ...'
Michele Criscitiello, giornalista, lancia l'allarme Francesco Camarda: l'attaccante del Milan in prestito al Lecce è stato gestito al meglio? Ecco il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il calcio italiano sta bruciando Camarda, hanno sbagliato tutto". Questo l'allarme lanciato dal giornalista Michele Criscitiello: "Dall’anno scorso che faceva questo povero attaccante, solo perché è un 2008 e doveva essere la stella del calcio italiano: l’hanno preso e buttato in Serie C, poi dalla C l’hanno passato in Primavera e poi un attimo in prima squadra al Milan", le sue parole durante podcast 'Cose Scomode' di 'Aura Sport'.

Milan, Criscitiello preoccupato per Camarda

—  

Criscitiello continua con la sua analisi: "Poi l’hanno portato in un Lecce che ha bisogno di fare punti e non l’hanno messo al centro del progetto. Camarda ha bisogno di giocare".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello: "A San Siro va detto arrivederci. Ho l'incubo che possa essere abbandonato a se stesso">>>

Il giornalista propone la sua soluzione: "A questo punto mandalo in Serie B come ha fatto Esposito. Lo mandi allo Spezia di turno, fa 7/8/10/12 gol e riesco con una valorizzazione diversa. Ma non è perché per forza un 2008 deve giocare nel Milan prima squadra oppure deve giocare per forza in Serie A, fategli fare un percorso pure a sto povero ragazzo. Camarda ha bisogno di giocare, e sono due anni che non lo fa".

Leggi anche
Adli: “Volevo assolutamente restare al Milan. Purtroppo la società ha fatto in modo...
Buffon: “Allegri? Vi racconto due aneddoti. Ecco cosa mi aspetto da Milan-Napoli. Modric...

© RIPRODUZIONE RISERVATA