Baldini: “Se tutti vengono con lo spirito di Camarda, non ce n’è per nessuno”. Il retroscena

Silvio Baldini ha parlato anche di Francesco Camarda durante la sua intervista a TMW Radio. Ecco le parole del CT dell'Under 21 sulla punta del Milan e non solo
Emiliano Guadagnoli
Il nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 21 Silvio Baldini ha parlato anche di Francesco Camarda, giovane talento di proprietà del Milan in prestito al Lecce: "Ha giocato una partita e ha avuto una commozione celebrale. Gli hanno dato riposo per 10 giorni ed era convocato per l'U21. Mi ha telefonato, dicendomi che era dispiaciuto e sperava che ci fosse un'altra occasione", così il ct nella sua intervista a TMW Radio durante Maracanà: "Questo dice che questo ragazzo ha avuto un atteggiamento, anche come persona, importante. Ci tiene anche come persona a questa maglia".

Milan, senti Baldini su Camarda

Baldini poi parla dei giovani italiani che giocano in Serie A: "Secondo me sono tutti fortissimi e hanno le possibilità di diventare grandi giocatori. Se tutti vengono con lo spirito di Camarda, non ce n'è per nessuno. Questi ragazzi finora mi hanno fatto capire che ci credono. E credo che riusciranno a giocare tutti in Serie A".

E infine un passaggio sul rapporto con Gattuso, CT della Nazionale italiana: "Eccezionale, ragazzo straordinario, mi sembra di averlo sempre conosciuto. Ci siamo incontrati un paio di volte, ci eravamo visti solo da avversari, invece mi pare di conoscerlo da sempre. E' una persona umile che non ha paura di dimostrare le sue ambizioni. E' determinato e con valori di una volta".

