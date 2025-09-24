Il nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 21 Silvio Baldini ha parlato anche di Francesco Camarda, giovane talento di proprietà del Milan in prestito al Lecce: "Ha giocato una partita e ha avuto una commozione celebrale. Gli hanno dato riposo per 10 giorni ed era convocato per l'U21. Mi ha telefonato, dicendomi che era dispiaciuto e sperava che ci fosse un'altra occasione", così il ct nella sua intervista a TMW Radio durante Maracanà: "Questo dice che questo ragazzo ha avuto un atteggiamento, anche come persona, importante. Ci tiene anche come persona a questa maglia".