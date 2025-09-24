Un pensiero su Rabiot e Allegri: "Rabiot è l'uomo che giustamente Allegri ha voluto. Ha la gamba per spaccare in due le partite. Allegri non cambia dal giorno alla notte, si adatta ai giocatori che ha. Lui osserva la realtà e di conseguenza gioca. Lui gestisce alla grande i giocatori che ha". Infine le sue aspettative su Milan-Napoli, prossima partita di campionato per rossoneri e partenopei: "Complimenti al Milan per la partita contro l'Udinese. Vedremo cosa succederà contro il Napoli, una partita che potrebbe dirci qualcosa sulla stagione. Il Milan deve fare capire contro il Napoli ha che livello è realmente. Sarà una partita molto bella".