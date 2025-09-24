Pianeta Milan
Fabio Caressa ha commentato la quarta giornata della Serie A 2025-26. Protagonista anche il Milan. Tante parole per Pulisic, Leao e Rabiot. E su Milan-Napoli ...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha pubblicato il suo video recap su 'YouTube' della quarta giornata della Serie A 202-26. Come al solito la sua top 11 con delle scelte in porta, difesa e in attacco. Tanto spazio al Milan dopo la vittoria contro l'Udinese: "A centrocampo due giocatori del Milan: Rabiot e Pulisic. Pulisic secondo me può fare una stagione migliore di quella passata visto che gioca più avanzato e libero di muoversi", questo il pensiero di Caressa.

Il giornalista continua con il suo pensiero sull'attacco del Milan parlando anche di Leao ai box per l'infortunio al polpaccio: "Sono molto curioso di vedere il Milan con Leao. Anche Gimenez dà profondità, in questo momento è sottovalutato. Pulisic è un giocatore superiore con Leao potrebbero fare una coppia devastante lì davanti. La libertà che gli dà Allegri potrebbe esaltarlo, come fece a Dortmund".

Un pensiero su Rabiot e Allegri: "Rabiot è l'uomo che giustamente Allegri ha voluto. Ha la gamba per spaccare in due le partite. Allegri non cambia dal giorno alla notte, si adatta ai giocatori che ha. Lui osserva la realtà e di conseguenza gioca. Lui gestisce alla grande i giocatori che ha". Infine le sue aspettative su Milan-Napoli, prossima partita di campionato per rossoneri e partenopei: "Complimenti al Milan per la partita contro l'Udinese. Vedremo cosa succederà contro il Napoli, una partita che potrebbe dirci qualcosa sulla stagione. Il Milan deve fare capire contro il Napoli ha che livello è realmente. Sarà una partita molto bella".

