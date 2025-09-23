Roberto De Zerbi può 'festeggiare'. Il suo Olympique Marsiglia, ieri sera, ha vinto contro il Paris Saint Germain dopo un digiuno durato 14 lunghissimi anni. Ai microfoni de 'L'Equipe', l'allenatore italiano ha paragonato il PSG di Luis Enrique al grande Milan di Arrigo Sacchi. Ecco, di seguito, le sue parole.
INTERVISTE
De Zerbi: “PSG? stanno lasciando il segno come aveva fatto il Milan di Sacchi”
De Zerbi e il paragone con il Milan di Sacchi—
LEGGI ANCHE: Dove vedere Milan-Lecce di Coppa Italia in diretta tv o streaming: Rai o Mediaset? >>>
“Bisogna apprezzare ciò che sta accadendo in questo stadio. Abbiamo giocato una grande partita, un ottimo primo tempo, poi abbiamo avuto un calo di energia. Siamo comunque riusciti a fare alcuni buoni rilanci. Alla fine, la vittoria è meritata contro una squadra che sta lasciando il segno come aveva fatto l’AC Milan di Sacchi, una squadra che gioca un calcio diverso, il che aggiunge valore alla prestazione dei miei giocatori. È uno dei giorni più belli da quando sono arrivato. Sono venuto per il Vélodrome e per battere il PSG, la squadra che rappresenta il potere, che vince senza rivali da anni, cosa che non accetto nella mia filosofia”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA