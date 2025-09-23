Pianeta Milan
De Zerbi: “PSG? stanno lasciando il segno come aveva fatto il Milan di Sacchi”

Olympique Marsiglia, ieri sera, ha vinto contro il Paris Saint Germain: il paragone di De Zerbi con il Milan di Arrigo Sacchi
Roberto De Zerbi può 'festeggiare'. Il suo Olympique Marsiglia, ieri sera, ha vinto contro il Paris Saint Germain dopo un digiuno durato 14 lunghissimi anni. Ai microfoni de 'L'Equipe', l'allenatore italiano ha paragonato il PSG di Luis Enrique  al grande Milan di Arrigo Sacchi. Ecco, di seguito, le sue parole.

De Zerbi e il paragone con il Milan di Sacchi

“Bisogna apprezzare ciò che sta accadendo in questo stadio. Abbiamo giocato una grande partita, un ottimo primo tempo, poi abbiamo avuto un calo di energia. Siamo comunque riusciti a fare alcuni buoni rilanci. Alla fine, la vittoria è meritata contro una squadra che sta lasciando il segno come aveva fatto l’AC Milan di Sacchi, una squadra che gioca un calcio diverso, il che aggiunge valore alla prestazione dei miei giocatori. È uno dei giorni più belli da quando sono arrivato. Sono venuto per il Vélodrome e per battere il PSG, la squadra che rappresenta il potere, che vince senza rivali da anni, cosa che non accetto nella mia filosofia”.

