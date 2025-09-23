Le ultime uscite del Milan di Massimiliano Allegri hanno accesso l'entusiasmo nell'ambiente rossonero e hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi. La partita contro l'Udinese, in particolare, ha trasmesso l'idea di una squadra solida, attenta e sempre pericolosa in avanti. La mano del nuovo allenatore si vede già. In più, alcuni nuovi acquisti - tra tutti Modric e Rabiot - sembrano già ben integrati. Sicuramente questi ultimi sono un valore aggiunto decisivo rispetto alla squadra della passata stagione. È ancora presto per dare giudizi su dove possa arrivare il Milan quest'anno. Tuttavia, le ultime tre partite - specie dopo il brutto esordio contro la Cremonese - fanno ben sperare in vista del prossimo futuro. Chi ha avuto questa stessa impressione è stato Andrea Dallavalle, medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera. L'atleta è stato ospite di 'Radio Anch'io Sport', trasmissione di 'Rai Radio 1'. Di seguito si riportano le sue parole.
Dallavalle sul Milan di Allegri—
Ecco le sue parole: "Ero contento quest'estate appena ho saputo del ritorno di Allegri, sapevo che avrebbe portato un po' di ordine. Da profano mi sembra siano stati fatti acquisti giusti, mirati, per ora sembrano portare risultati".
