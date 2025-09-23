Le ultime uscite del Milan di Massimiliano Allegri hanno accesso l'entusiasmo nell'ambiente rossonero e hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi. La partita contro l'Udinese, in particolare, ha trasmesso l'idea di una squadra solida, attenta e sempre pericolosa in avanti. La mano del nuovo allenatore si vede già. In più, alcuni nuovi acquisti - tra tutti Modric e Rabiot - sembrano già ben integrati. Sicuramente questi ultimi sono un valore aggiunto decisivo rispetto alla squadra della passata stagione. È ancora presto per dare giudizi su dove possa arrivare il Milan quest'anno. Tuttavia, le ultime tre partite - specie dopo il brutto esordio contro la Cremonese - fanno ben sperare in vista del prossimo futuro. Chi ha avuto questa stessa impressione è stato Andrea Dallavalle, medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera. L'atleta è stato ospite di 'Radio Anch'io Sport', trasmissione di 'Rai Radio 1'. Di seguito si riportano le sue parole.