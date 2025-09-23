Braida: “Il Milan può lottare per lo scudetto, ha il vantaggio di avere solo una partita”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', lo storico ex dirigente del grande Milan di Silvio Berlusconi , Ariedo Braida , ha parlato di diversi temi strettamente legati al mondo rossonero. Ricordiamo che Braida è stato legato al club di Via Aldo Rossi dal lontano 1986 fino al 2013, club dove ha ricoperto anche la figura del Direttore Sportivo oltre che Direttore Generale. Ecco, di seguito, le parole sugli obiettivi che può avere la squadra allenata da Max Allegri:

Sugli obiettivi che può avere la squadra di Allegri: "In Italia il Milan può lottare, non c'è una squadra dominante. Il Napoli è forte, l'Inter ha avuto qualche problema, la Juventus inizia a prendere quota ma il Milan è lì. E ha il vantaggio di giocare solo una partita a settimana e questo più avanti aiuterà la squadra".