Braida: “Allegri al Milan? Vedo una squadra disciplinata, possono ancora migliorare”

Sull'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e la sua 'nuova' squadra: "La prima cosa che ha fatto da quello che vedo è stato rimettere le cose a posto attraverso la disciplina. Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale. Nella partita con l'Udinese mi è piaciuto e può migliorare ancora. Luka Modrić poi è un campione. Devono giocare i giovani? Sì ma non è sinonimo di bravura, deve giocare chi sa farlo. Cosa c'entra l'età? Se sei bravo puoi avere 16 anni o 40, ma devi giocare".