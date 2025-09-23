Braida: “Allegri al Milan? Vedo una squadra disciplinata, possono ancora migliorare”

In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Ariedo Braida, storico ex dirigente del grande Milan di Silvio Berlusconi, ha parlato di diversi temi strettamente legati al mondo rossonero. Dai ricordi legati agli acquisti fino ai paragoni del giorno d'oggi. Ecco, di seguito, le sue parole sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri, al suo secondo mandato sulla panchina del club di Via Aldo Rossi:
Sull'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e la sua 'nuova' squadra: "La prima cosa che ha fatto da quello che vedo è stato rimettere le cose a posto attraverso la disciplina. Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale. Nella partita con l'Udinese mi è piaciuto e può migliorare ancora. Luka Modrić poi è un campione. Devono giocare i giovani? Sì ma non è sinonimo di bravura, deve giocare chi sa farlo. Cosa c'entra l'età? Se sei bravo puoi avere 16 anni o 40, ma devi giocare".
