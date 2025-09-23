Adrien Rabiot sta stupendo tutti per il suo impatto in rossonero. Arrivato a Milanello dopo la sosta nazionali, il francese ci ha messo solo qualche allenamento per ritagliarsi un ruolo fondamentale nel centrocampo di Allegri. Il tecnico livornese - di cui è il pupillo e che lo ha fortemente voluto- lo ha schierato titolare nelle due partite in cui è stato a disposizione e non lo ha mai tolto dal campo. Stasera contro il Lecce in Coppa Italia dovrebbe di nuovo partire dal primo minuto (qui le probabili formazioni). Tale fiducia è stata assolutamente ripagata dalle prestazioni del centrocampista. Un impatto del genere era difficile da immaginarsi. Ha stupito persino Fabio Capello, il quale ha parlato di lui all'interno di un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport'.