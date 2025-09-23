Fabio Capello ha scritto pagine di storia del calcio sedendosi sulle panchine di alcune importantissime squadre europee. Tra queste, ovviamente, non si possono non citare il Milan e il Real Madrid. Inoltre, si può anche ricordare l'impresa di aver vinto lo Scudetto con la Roma, l'ultimo nella storia del club giallorosso. Attualmente l'ex allenatore è opinionista per Sky Sport. Oggi 'La Gazzetta dello Sport' lo ha intervistato e gli ha chiesto dei pareri sulla stagione di Serie A appena incominciata. In particolare, gli è stato richiesto di argomentare perché, secondo lui, il Milan è la candidata numero 1 per tenere testa al Napoli in campionato. Di seguito, si riporta la sua risposta.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Non giocare le coppe è un vantaggio immenso”
INTERVISTE
Capello: “Non giocare le coppe è un vantaggio immenso”
Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha dato le ragioni per cui il Milan è il principale rivale del Napoli in Serie A
Perché è il Milan la seconda forza del campionato?—
LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio, Milan e Inter siglano l'accordo con Foster e Manica: il comunicato>>>
Le parole di Capello: «Facile: perché non giocano le coppe. E questo è un vantaggio immenso, mi creda. Intanto, puoi gestire meglio le energie. Modrić ha 40 anni, è chiaro che non avrebbe retto tre partite a settimana, e poi perché l'esempio del Manchester City contro l'Arsenal può aiutare. Pep Guardiola ha detto che i suoi erano stanchi. Il Milan può concentrarsi soltanto sul campionato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA