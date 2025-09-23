Fabio Capello ha scritto pagine di storia del calcio sedendosi sulle panchine di alcune importantissime squadre europee. Tra queste, ovviamente, non si possono non citare il Milan e il Real Madrid . Inoltre, si può anche ricordare l'impresa di aver vinto lo Scudetto con la Roma , l'ultimo nella storia del club giallorosso. Attualmente l'ex allenatore è opinionista per Sky Sport. Oggi 'La Gazzetta dello Sport' lo ha intervistato e gli ha chiesto dei pareri sulla stagione di Serie A appena incominciata. In particolare, gli è stato richiesto di argomentare perché, secondo lui, il Milan è la candidata numero 1 per tenere testa al Napoli in campionato. Di seguito, si riporta la sua risposta.

Le parole di Capello: «Facile: perché non giocano le coppe. E questo è un vantaggio immenso, mi creda. Intanto, puoi gestire meglio le energie. Modrić ha 40 anni, è chiaro che non avrebbe retto tre partite a settimana, e poi perché l'esempio del Manchester City contro l'Arsenal può aiutare. Pep Guardiola ha detto che i suoi erano stanchi. Il Milan può concentrarsi soltanto sul campionato».