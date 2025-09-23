Ex Milan, Braida: “Berlusconi amava i campioni, ora purtroppo ce ne sono sempre meno”

Lamine Yamal al Milan se ci fosse stato Berlusconi: "Amava i campioni, i grandi giocatori, quelli che avevano il talento calcistico e la magia nei piedi. A lui piacevano questi campioni che facevano quello che volevano quando avevano la palla. Una volta ha detto che saremmo dovuti diventare la squadra più forte del mondo, anche più forti dell'invidia, dell'ingiustizia e della sfortuna. E per farlo dovevamo avere a che fare con dei campioni. E purtroppo di campioni ce ne sono sempre meno".