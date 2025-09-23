In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Ariedo Braida, storico ex dirigente del grande Milan di Silvio Berlusconi, ha parlato di diversi temi strettamente legati al mondo rossonero. Dai ricordi legati agli acquisti fino ai paragoni del giorno d'oggi. Ecco, di seguito, le sue parole su Lamine Yamal al Milan se Berlusconi fosse ancora alla guida dei rossoneri.
Ex Milan, Braida: “Berlusconi amava i campioni, ora purtroppo ce ne sono sempre meno”
Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Berlusconi, ha rilasciato un'intervista a 'TuttoMercatoWeb': le sue parole sui campioni
Braida e il pensiero su Lamine Yamal—
Lamine Yamal al Milan se ci fosse stato Berlusconi: "Amava i campioni, i grandi giocatori, quelli che avevano il talento calcistico e la magia nei piedi. A lui piacevano questi campioni che facevano quello che volevano quando avevano la palla. Una volta ha detto che saremmo dovuti diventare la squadra più forte del mondo, anche più forti dell'invidia, dell'ingiustizia e della sfortuna. E per farlo dovevamo avere a che fare con dei campioni. E purtroppo di campioni ce ne sono sempre meno".
