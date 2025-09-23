Le prime partite di campionato del Milan hanno messo in mostra - se per caso ce ne fosse bisogno - l'immensa qualità di Luka Modric. Il centrocampista croato, alla veneranda età di 40 anni, sta dimostrando di poter giocare ancora ad alti livelli. La sua classe non è mai stata in discussione. La sua continuità di rendimento, però, sta stupendo tutti. Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista, ha commentato all'interno di un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport' l'impatto di Modric con il mondo Milan.
Capello su Modric: "È la risposta del Milan a De Bruyne"
Capello su Modric: “È la risposta del Milan a De Bruyne”
Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dell'impatto al Milan di Luka Modric, confrontandolo con quello di De Bruyne al Napoli
Milan, Capello commenta l'impatto di Modric—
Su Luka Modrić: «Cosa si può aggiungere ancora? Nulla. Sta dimostrando a tutti che tipo di giocatore sia. È la risposta del Milan a Kevin De Bruyne. Certo, in Italia si gioca a un ritmo molto più basso rispetto ad altri campionati. Per questo Luka riesce a distinguersi. Qui si viaggia a una velocità bassa, ma non toglie nulla al campione che è. Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo Scudetto. Gli azzurri sono i più forti, ma i rossoneri inseguiranno a a testa alta tutta la stagione».
