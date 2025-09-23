Pianeta Milan
Nuovo Stadio, Milan e Inter siglano l’accordo con Foster e Manica: il comunicato

Arrivano nuove, ed ottime, notizie sul nuovo stadio di Milan ed Inter: siglato l'accordo con Foster e Manica per il nuovo San Siro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giungono nuove, ed ottime, notizie per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan ed Inter. I due club meneghini, con un comunicato diramato sul sito della squadra rossonera, hanno fatto sapere di aver ufficialmente siglato un accordo con Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Norman Foster e David Manica, per la costruzione del nuovo impianto. Il progetto prevede uno stadio da circa 71.500 posti a sedere strutturato su due anelli, a differenza dell'attuale San Siro, e con ottima visibilità da tutti i vari settori. Ecco, di seguito, il comunicato del club:

Milan e Inter, la nuova casa è più vicina: siglato l'accordo con Foster e Manica

—  

(Fonte acmilan.com) - "AC Milan e FC Internazionale Milano comunicano di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. In caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano, i due studi sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano.

La collaborazione con Foster + Partners, tra i più rinomati studi di architettura a livello mondiale, e MANICA, già riconosciuto come eccellenza nel settore degli impianti sportivi, ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all'altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all'occhiello anche da un punto di vista architettonico

Il nuovo impianto, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq, nel segno di innovazione e sostenibilità, avrà una capienza di 71.500 posti e offrirà un'atmosfera senza eguali, strutturandosi su due grandi anelli con un'inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore. Sarà inoltre conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un'offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili.

Foster + Partners è tra i più affermati studi globali di architettura sostenibile, urbanistica, ingegneria e design. Fondato da Lord Norman Foster nel 1967, lo studio ha progettato opere iconiche come l'Apple Park di Cupertino, gli aeroporti di Hong Kong e Pechino, il Millennium Bridge di Londra, oltre a due flagship store Apple a Roma e Milano. Ha inoltre realizzato il masterplan dell'area del Wembley Stadium, trasformando la zona in un vivace distretto multifunzionale con negozi, ristoranti e migliaia di nuove abitazioni. Lo studio ha lavorato anche a diversi masterplan di grande scala a Milano, tra cui Milano Sesto. MANICA, fondato da David Manica nel 2007, è riconosciuto come un'eccellenza nel settore degli impianti sportivi. Ha realizzato infrastrutture divenute dei veri e propri punti di riferimento a livello internazionale, come l'Allegiant Stadium e il Chase Center, che ospitano rispettivamente le gare dei Las Vegas Raiders e dei Golden State Warriors, nonché il progetto del prossimo stadio all’avanguardia che ospiterà i Chicago Bears e quello del Miami Freedom Park, futura casa dell'Inter Miami. David Manica vanta un rapporto professionale di lunga data con Norman Foster e il suo studio, iniziato quasi trent'anni fa con la progettazione del nuovo Wembley Stadium di Londra e proseguito con la candidatura vincente per il Lusail Stadium, realizzato in occasione della Coppa del Mondo 2024 in Qatar.

Questo nuovo importante passo nel percorso di realizzazione del futuro impianto rappresenta un investimento strategico per il futuro e un segno tangibile dell'impegno verso la città di Milano, la sua storia e il suo patrimonio culturale, architettonico e sportivo.

L'avvio delle attività, con i primi step relativi al concept design e al progetto preliminare, sarà subordinato al completamento dell'acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro da parte dei Club"

