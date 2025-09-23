Trevisani: “Il Milan deve pensare di giocare così più o meno tutte le partite”

Pianeta Milan
Riccardo Trevisani a 'Fontana di Trevi' - trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio' - ha parlato della prestazione del Milan a Udine
Udinese-Milan 0-3 è stata una prova di forza da parte dei rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato di poter arrivare a un altissimo livello se dovesse mantenere la costanza di rendimento delle ultime tre uscite in campionato. In questo senso, già il test di stasera in Coppa Italia contro il Lecce darà dei segnali. Intanto, molti opinionisti e giornalisti si sono espressi sul Milan visto a Udine. Tra questi, Riccardo Trevisani è intervenuto sul tema durante 'Fontana di Trevi', consueto appuntamento del lunedì sera di 'Cronache di Spogliatoio'.

Trevisani sul Milan visto a Udine

Le sue parole: "Il Milan ha fatto una partita super a Udine. Intanto perché l’Udinese aveva messo in difficoltà quasi tutti in questo inizio di campionato. E poi perché, proprio tecnicamente, è stata una partita pulita, bella, dove il Milan ha trovato il gol e poi ha trovato spazi. Partita bella, di dominio, di forza. A un certo punto ho pensato che potesse vincere 5 o 6 a 0. E non capita spesso alle squadre di Allegri".

"Credo che nel complesso il Milan debba arrivare a pensare di giocare così più o meno tutte le partite perché ha un centrocampo super qualitativo. Un centrocampo che mette dalla panchina uno come Loftus-Cheek. Ha giocatori meravigliosi, dal Pallone d’Oro Modric a Rabiot, che è uno che fa veramente mezza squadra ed è il motivo per cui Allegri l’ha voluto. Ha Saelemaekers, che è forse il giocatore più sottovalutato dell’intero campionato. Pulisic è un genio del calcio, un giocatore fantastico. Sa fare tutto, assist, gol, ha dribbling, batte i rigori. Io continuo a dire che Estupinan è un ottimo calciatore e la versione di Estupinan di queste ultime partite è già meglio del Theo dell’anno scorso. Ha un portiere fenomenale. La difesa, messa in mano a quel signore di Livorno, se è da 6,5, lui la fa rendere da 8 perché i suoi meriti ci sono e gli vanno dati".

"Però sono passate quattro partite con Lecce, Udinese, Cremonese e Bologna e sento già parlare di Scudetto, sento già ‘la rivincita di Allegri’. Calma! Vediamo come si sviluppa la stagione. Il Milan ha una rosa molto forte già dall’anno scorso. L’ha migliorata in alcuni reparti per cui è da Champions League. Per me è la terza rosa alla partenza. Nel complesso è una squadra che deve stare lì. La cosa veramente buona è che ha giocato una grande partita tecnica, quindi lo può fare. E non c’è Rafa Leao, quando tornerà potrà essere un ulteriore boost di energia per questa squadra".

