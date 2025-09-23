Trevisani: “Il Milan deve pensare di giocare così più o meno tutte le partite”

"Credo che nel complesso il Milan debba arrivare a pensare di giocare così più o meno tutte le partite perché ha un centrocampo super qualitativo. Un centrocampo che mette dalla panchina uno come Loftus-Cheek. Ha giocatori meravigliosi, dal Pallone d’Oro Modric a Rabiot, che è uno che fa veramente mezza squadra ed è il motivo per cui Allegri l’ha voluto. Ha Saelemaekers, che è forse il giocatore più sottovalutato dell’intero campionato. Pulisic è un genio del calcio, un giocatore fantastico. Sa fare tutto, assist, gol, ha dribbling, batte i rigori. Io continuo a dire che Estupinan è un ottimo calciatore e la versione di Estupinan di queste ultime partite è già meglio del Theo dell’anno scorso. Ha un portiere fenomenale. La difesa, messa in mano a quel signore di Livorno, se è da 6,5, lui la fa rendere da 8 perché i suoi meriti ci sono e gli vanno dati".