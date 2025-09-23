Trevisani: “Il Milan deve pensare di giocare così più o meno tutte le partite”

"Credo che nel complesso il Milan debba arrivare a pensare di giocare così più o meno tutte le partite perché ha un centrocampo super qualitativo. Un centrocampo che mette dalla panchina uno come Loftus-Cheek. Ha giocatori meravigliosi, dal Pallone d’Oro Modric a Rabiot, che è uno che fa veramente mezza squadra ed è il motivo per cui Allegri l’ha voluto. Ha Saelemaekers, che è forse il giocatore più sottovalutato dell’intero campionato. Pulisic è un genio del calcio, un giocatore fantastico. Sa fare tutto, assist, gol, ha dribbling, batte i rigori. Io continuo a dire che Estupinan è un ottimo calciatore e la versione di Estupinan di queste ultime partite è già meglio del Theo dell’anno scorso. Ha un portiere fenomenale. La difesa, messa in mano a quel signore di Livorno, se è da 6,5, lui la fa rendere da 8 perché i suoi meriti ci sono e gli vanno dati".
"Però sono passate quattro partite con Lecce, Udinese, Cremonese e Bologna e sento già parlare di Scudetto, sento già ‘la rivincita di Allegri’. Calma! Vediamo come si sviluppa la stagione. Il Milan ha una rosa molto forte già dall’anno scorso. L’ha migliorata in alcuni reparti per cui è da Champions League. Per me è la terza rosa alla partenza. Nel complesso è una squadra che deve stare lì. La cosa veramente buona è che ha giocato una grande partita tecnica, quindi lo può fare. E non c’è Rafa Leao, quando tornerà potrà essere un ulteriore boost di energia per questa squadra".
