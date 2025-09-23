"Alla terza giornata l’anno scorso c’era il cooling break di Theo e Leao. Allegri, insieme a Tare, è stato bravissimo a ristabilire un clima di serenità. Tanto che non si è parlato di uno che a Udine non c’era: Ibrahimovic. Non c’è più un elemento che era un agente del caos. Allegri sta riuscendo, con la collaborazione di Tare, a isolare la squadra, a sigillare tutto quello che può essere fonte di malumore e a fare sì che la squadra sia concentrata in campo".
"Esame superato, ma perché la squadra è forte. La difesa, meno forte di altri reparti, l’ha sistemata grazie a Rabiot e a un modulo molto pragmatico. Sono curioso di vedere come Leao si incastrerà. Immagino che prenderà il posto di Gimenez, il quale a Udine ha sbagliato un gol imperdonabile ma ha lavorato tanto al buio. Gli ho visto fare quello per cui elogiamo Pio Esposito.
