L'estate rossonera ha portato una rivoluzione sia a livello tecnico (se si pensa ai giocatori) sia a livello manageriale. Gli arrivi di Igli Tare, nelle vesti di direttore sportivo, e di Massimiliano Allegri come allenatore hanno cambiato volto o, comunque, stanno cambiando volto al Milan. Secondo Giuseppe Pastore questo mutamento interno al club è già evidente ed è riflesso dalle prestazioni della squadra in campo. Il giornalista ne ha parlato nel corso di 'Fontana di Trevi', il consueto appuntamento del lunedì sera di 'Cronache di Spogliatoio'.