Pastore: 'Allegri, insieme a Tare, è stato bravissimo a ristabilire un clima di serenità'
Giuseppe Pastore ha commentato a 'Fontana di Trevi', programma di 'Cronache di Spogliatoio', l'operato di Allegri e Tare in questo primo periodo
L'estate rossonera ha portato una rivoluzione sia a livello tecnico (se si pensa ai giocatori) sia a livello manageriale. Gli arrivi di Igli Tare, nelle vesti di direttore sportivo, e di Massimiliano Allegri come allenatore hanno cambiato volto o, comunque, stanno cambiando volto al Milan. Secondo Giuseppe Pastore questo mutamento interno al club è già evidente ed è riflesso dalle prestazioni della squadra in campo. Il giornalista ne ha parlato nel corso di 'Fontana di Trevi', il consueto appuntamento del lunedì sera di 'Cronache di Spogliatoio'.

Milan, l'importanza di Tare e Allegri

Ecco le considerazioni del giornalista: "La squadra ha in campo dei formidabili trasmettitori del pensiero di Allegri. Rabiot è venuto apposta. E Modric, uomo per tutte le stagioni e per tutte le superfici, non ha problemi ad adeguarsi. Gli altri si adeguano dopo. Al contrario dell’anno scorso quando c’erano due o tre tarli nello spogliatoio che avvelenavano tutto il resto".

"Alla terza giornata l’anno scorso c’era il cooling break di Theo e Leao. Allegri, insieme a Tare, è stato bravissimo a ristabilire un clima di serenità. Tanto che non si è parlato di uno che a Udine non c’era: Ibrahimovic. Non c’è più un elemento che era un agente del caos. Allegri sta riuscendo, con la collaborazione di Tare, a isolare la squadra, a sigillare tutto quello che può essere fonte di malumore e a fare sì che la squadra sia concentrata in campo".

"Esame superato, ma perché la squadra è forte. La difesa, meno forte di altri reparti, l’ha sistemata grazie a Rabiot e a un modulo molto pragmatico. Sono curioso di vedere come Leao si incastrerà. Immagino che prenderà il posto di Gimenez, il quale a Udine ha sbagliato un gol imperdonabile ma ha lavorato tanto al buio. Gli ho visto fare quello per cui elogiamo Pio Esposito.

