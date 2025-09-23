La partita del Milan a Udine ha stupito un po' tutti tra addetti ai lavori e giornalisti. I rossoneri hanno dominato la gara contro i bianconeri di Kosta Runjaic e hanno messo in mostra tutte le loro qualità. Giuseppe Pastore ha commentato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri durante 'Fontana di Trevi', appuntamento del lunedì sera del palinsesto live di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.

Le parole di Pastore: "Sicuramente è stata la squadra migliore del weekend per il modo con cui ha passeggiato contro una squadra che ha vinto San Siro contro l’Inter due settimane fa. Una squadra che ha sempre messo in difficoltà tutte per la sua fisicità. Ha pasticciato anche parecchio Runjaic ma il Milan ha dimostrato da subito di poter entrare facilmente con il gioco, con il palleggio, con gli inserimenti. C’è un lavoro che va oltre la fase difensiva, che è improvvisamente diventata ottima. Tre clean sheet con tre senza voto per Maignan e Terracciano".