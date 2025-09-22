Il nuovo portiere del City si è classificato al nono posto della classifica complessiva del Pallone d'Oro. È la seconda volta che Donnarumma si posiziona tra i migliori dieci del mondo. In questo modo, ha raggiunto un record appartenente a Buffon. Negli ultimi dieci anni, infatti, 'Gigio' è stato l'unico italiano, insieme a Buffon e Jorginho, a classificarsi così in alto nella graduatoria del Pallone d'Oro. Inoltre, proprio come l'ex leggenda bianconera, si è posizionato entro i primi 10 posti della classifica per ben due volte.
