EX MILAN

Donnarumma eguaglia Buffon: nono nella classifica del Pallone d’Oro

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, eguaglia Buffon: anche lui, per la seconda volta, è nella top 10 della classifica del Pallone d'Oro
Grande serata per Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere del Milan, attualmente in forza al Manchester City, ha conquistato il Premio Yashin - assegnato al miglior estremo difensore del mondo nella scorsa stagione - ma non solo. Infatti, si è posizionato nella top 10 della classifica generale del Pallone d'Oro. È arrivato primo, vincendo il premio più prestigioso del mondo a livello individuale, Ousmane Dembelè, suo ex compagno al PSG. Donnarumma, infatti, ha dovuto lasciare Parigi alla fine del calciomercato estivo dopo che l'allenatore Luis Enrique lo ha messo alla porta. Proprio negli ultimi giorni di mercato, si è poi trasferito in un altro top club europeo, la squadra di Pep Guardiola. Ma in che cosa, stasera, ha eguagliato Buffon?

Donnarumma ancora tra i primi 10 del Pallone d'Oro

LEGGI ANCHE

Il nuovo portiere del City si è classificato al nono posto della classifica complessiva del Pallone d'Oro. È la seconda volta che Donnarumma si posiziona tra i migliori dieci del mondo. In questo modo, ha raggiunto un record appartenente a Buffon. Negli ultimi dieci anni, infatti, 'Gigio' è stato l'unico italiano, insieme a Buffon e Jorginho, a classificarsi così in alto nella graduatoria del Pallone d'Oro. Inoltre, proprio come l'ex leggenda bianconera, si è posizionato entro i primi 10 posti della classifica per ben due volte.

Leggi anche
