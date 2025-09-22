Grande serata per Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere del Milan, attualmente in forza al Manchester City, ha conquistato il Premio Yashin - assegnato al miglior estremo difensore del mondo nella scorsa stagione - ma non solo. Infatti, si è posizionato nella top 10 della classifica generale del Pallone d'Oro. È arrivato primo, vincendo il premio più prestigioso del mondo a livello individuale, Ousmane Dembelè, suo ex compagno al PSG. Donnarumma, infatti, ha dovuto lasciare Parigi alla fine del calciomercato estivo dopo che l'allenatore Luis Enrique lo ha messo alla porta. Proprio negli ultimi giorni di mercato, si è poi trasferito in un altro top club europeo, la squadra di Pep Guardiola. Ma in che cosa, stasera, ha eguagliato Buffon?