È in corso a Parigi la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2025. La cerimonia prevede anche l'assegnazione di altri premi. Tra questi, il premio Kopa - ricevuto da Lamine Yamal, in quanto miglior giovane della scorsa stagione - e il premio Yashin, riservato al miglior portiere. Quest'ultimo è stato vinto da Gianluigi Donnarumma, il nuovo portiere del Manchester City. Un riconoscimento meritatissimo per l'ex Milan, cresciuto nel settore giovanile rossonero. Durante la scorsa stagione, infatti, ha trascinato il PSG, sua ex squadra, alla vittoria della prima Champions League nella storia del club. Dopo essere stato scaricato da Luis Enrique, ora 'Gigio' difende i pali della squadra di Pep Guardiola, che l'ha subito accolto a braccia aperte e gli ha consegnato una maglia da titolare. Di seguito, si riportano le parole di Donnarumma al momento della consegna del premio.
Ecco le sue parole: "Sono onorato di ricevere questo premio. Ringrazio i miei ex compagni di squadra, è anche grazie a loro se sono qui stasera". Come è giusto che sia, il capitano della Nazionale italiana ha voluto ringraziare i suoi ex compagni al Paris Saint Germain.
