Parla l’ex Donnarumma: “Sarò per sempre grato a Milan e PSG”

“I club in cui sono cresciuto mi ha sicuramente aiutato molto nel mio percorso di crescita. Nella mia carriera ho vinto molto e sarò sempre grato a Milan e PSG per ciò che mi hanno dato. Ora sono totalmente focalizzato sulla mia nuova avventura, sono qui per fare la storia ed entrare a far parte delle leggende di questo club. Ovviamente voglio vincere tanti trofei e rendere felici i tifosi. Il club merita di arrivare il più in alto possibile”