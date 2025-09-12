Parla l’ex Donnarumma: “Sarò per sempre grato a Milan e PSG”

Pianeta Milan
Donnarumma durante la conferenza stampa di presentazione con il Manchester City omaggia Milan e PSG. Ecco le sue parole
L'ex portiere di Milan e PSG, Gianluigi Donnarumma, durante la conferenza stampa di presentazione al Manchester City si è soffermato sulle sue esperienze passate. Il portiere italiano, infatti, si è soffermato sul suo passato al Milan e al Paris Saint German e ha voluto ringraziare pubblicamente i due club per averlo formato e permesso di arrivare in uno dei club, attualmente, più forti al mondo. Gianluigi Donnarumma, ha firmato nelle ultime ore di calciomercato un contratto con il Manchester City fino al 2030 da oltre 15 milioni di euro a stagione. Attualmente è quindi il secondo portiere più pagato al mondo, dietro solo a Thibat Courtois del real Madrid che ne percepisce 18 a stagione.

Vedremo se le esperienze 'formative' fatte in Italia e Francia saranno sufficiente per permettergli di rendere al meglio con il gioco di Pep Guardiola e nel campionato più forte in questo momento. Il talento di certo non gli manca, però c'è da dire che il Manchester City è in difficoltà e difensivamente lascia molto a desiderare. Perciò Donnarumma avrà il grande compito di fermare i più grandi attaccanti e permettere al City di tornare a competere dopo una stagione difficile, quasi quanto quella del Milan ... Ecco le parole di gratitudine di Donnarumma.

“I club in cui sono cresciuto mi ha sicuramente aiutato molto nel mio percorso di crescita. Nella mia carriera ho vinto molto e sarò sempre grato a Milan e PSG per ciò che mi hanno dato. Ora sono totalmente focalizzato sulla mia nuova avventura, sono qui per fare la storia ed entrare a far parte delle leggende di questo club. Ovviamente voglio vincere tanti trofei e rendere felici i tifosi. Il club merita di arrivare il più in alto possibile”

