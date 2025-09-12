Milan, il retroscena: ecco quando è avvenuta la rottura con Theo Hernandez

Sempre durante lo stesso video, Moretto ha rivelato anche il motivo per il quale è saltato il trasferimento del terzino francese all'Atletico Madrid. Infatti, Theo quest'estate era l'obiettivo principale della squadra di Simeone. Milan e Atletico però non hanno mai trovato l'accordo economico e questo ha spinto il club spagnolo a virare sul laterale dell'Atalanta Matteo Ruggeri.

"Vi voglio spiegare perché Theo Hernandez alla fine non è andato all'Atletico Madrid. Il francese era il primo obiettivo degli spagnoli e aveva già un accordo con loro per quel che riguarda il contratto. I due club però non hanno trovato un'intesa sulla valutazione perchè il Milan voleva tra i 25 e 30 milioni di euro, cifra per cui poi si è trasferito in Arabia Saudita, mentre l'Atletico voleva spendere meno di 20 milioni di euro come base fissa.