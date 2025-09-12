Pianeta Milan
Milan, il retroscena: ecco quando è avvenuta la rottura con Theo Hernandez

Moretto svela cosa ha causato la rottura totale tra Milan e Theo Hernandez e il mancato passaggio all'Atletico Madrid.
Francesco De Benedittis

Il noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto,  sul canale YouTube 'Fabrizio Romano in Italiano' ha rivelato in esclusiva il momento significativo che ha siglato la rottura totale tra il Milan e Theo Hernandez. Come rivelato da Moretto, le parti erano già distanti da tempo per il rinnovo di contratto che sembrava più che mai difficile da siglare. Ad incrinare ulteriormente i rapporti tra Theo e la società - oltre il licenziamento di Paolo Maldini - è stata la scelta di cederlo al Como lo scorso gennaio.

"Già da un anno la trattativa per il rinnovo di Theo con il Milan si era arenata. Il prolungamento era già complicato, ma dopo che a gennaio il Milan aveva trovato un accordo con il Como per vendere Theo il rapporto tra le parti si è rotto definitivamente".

Sempre durante lo stesso video, Moretto ha rivelato anche il motivo per il quale è saltato il trasferimento del terzino francese all'Atletico Madrid. Infatti, Theo quest'estate era l'obiettivo principale della squadra di Simeone. Milan e Atletico però non hanno mai trovato l'accordo economico e questo ha spinto il club spagnolo a virare sul laterale dell'Atalanta Matteo Ruggeri.

"Vi voglio spiegare perché Theo Hernandez alla fine non è andato all'Atletico Madrid. Il francese era il primo obiettivo degli spagnoli e aveva già un accordo con loro per quel che riguarda il contratto. I due club però non hanno trovato un'intesa sulla valutazione perchè il Milan voleva tra i 25 e 30 milioni di euro, cifra per cui poi si è trasferito in Arabia Saudita, mentre l'Atletico voleva spendere meno di 20 milioni di euro come base fissa.

