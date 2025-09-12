Pianeta Milan
Milan, Rabiot: “Maignan e Theo Hernandez? Ecco cosa mi hanno detto”

Durante la conferenza stampa Rabiot ammette: Maignan e Theo Hernandez mi hanno parlato molto bene del Milan. Ecco le sue parole.
Durante la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, avvenuta oggi 12 settembre 2025, il nuovo centrocampista francese ha avuto modo di rispondere alle tante domande dei giornalisti presenti a Casa Milan. Tra le tante, gli è stato chiesto se prima di firmare con il Milan avesse parlato con due grandi francesi protagonisti in rossonero: Mike Maignan e Theo Hernandez. La risposta del francese ha avuto esito positivo, e ha ammesso che entrambi gli anno parlato molto bene del Milan. Ecco le sue parole.

Rabiot: "Maignan e Theo mi hanno detto che Milan è una famiglia"

"Si si, anche Maignan mi ha parlato bene del Milan, ma anche Theo Hernandez che è andato via. Mi ha detto che mi sarei trovato bene, che è una grande squadra, una famiglia, con gente che lavora bene.

Però anche Allegri ci aveva già lavorato, è molto legato a questa squadra. Mi hanno convinto è sbagliato, perché so che il Milan è prestigioso, una delle migliori al mondo come squadra. Ma è importante avere l'opinione di chi è passato da qui e mi hanno parlato tutti bene. Ero convinto di fare la scelta giusta".

