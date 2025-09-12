Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Rabiot: “Giocare la Champions League? Ho preferito il Milan, ecco perché”

ULTIME MILAN NEWS

Rabiot: “Giocare la Champions League? Ho preferito il Milan, ecco perché”

Rabiot: 'Giocare la Champions League? Ho preferito il Milan, ecco perché'
Terzo anno senza Champions League? Rabiot in conferenza stamparivela: ho preferito il Milan. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

Durante la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, avvenuta oggi 12 settembre 2025, il nuovo centrocampista francese ha avuto modo di rispondere alle tante domande dei giornalisti presenti a Casa Milan. Tra le tante, gli è stato fatto notare come sia per lui sia il terzo anno che non gioca la Champions League. Il centrocampista francese, arrivato dal Marsiglia negli ultimi giorni di mercato, ha ammesso che sarebbe potuto andare altrove e giocare la Champions, ma che non lo ha fatto perché la chiamata del Milan è più importante. Dunque con o senza giocare la Champions, il club rossonero mantiene il suo fascino.

Rabiot: "Potevo andare altrove a giocare, ma Allegri mi ha convinto a venire al Milan"

—  

Come rivelato dallo stesso Rabiot, però, è stato fondamentale anche l'amico Massimiliano Allegri per convincerlo a firmare per i rossoneri. Rabiot è stato chiaro, crede nel progetto Milan e ha grandi ambizioni! Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

"Sì, può essere più importante giocare al Milan che giocare in un'altra con la Champions League. Magari lì sai che non punti a vincerla o andare avanti. Ho preferito venire qui, lavorare per un anno, avere un progetto e poi l'anno prossimo avere una squadra forte per lottare in Champions, non solo per giocarla, ma avere l'ambizione di fare qualcosa di grande.

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot: segnali e sensazioni importanti. E quelle parole sulla Champions … >>>

Magari non vincerla perché è difficile in uno o due anni, ma avere ambizione di fare qualcosa di grande. Potevo andare altrove, è vero. In una squadra che gioca la Champions League già quest'anno, ma Allegri mi ha convinto a venire qua".

Leggi anche
Ex Milan, Thiago Silva ancora decisivo: segna e vola in semifinale
Milan, Rabiot su San Siro: “Mi porta bene. I tifosi sono arrabbiati, ma …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA