Rabiot: “Giocare la Champions League? Ho preferito il Milan, ecco perché”

"Sì, può essere più importante giocare al Milan che giocare in un'altra con la Champions League. Magari lì sai che non punti a vincerla o andare avanti. Ho preferito venire qui, lavorare per un anno, avere un progetto e poi l'anno prossimo avere una squadra forte per lottare in Champions, non solo per giocarla, ma avere l'ambizione di fare qualcosa di grande.
Magari non vincerla perché è difficile in uno o due anni, ma avere ambizione di fare qualcosa di grande. Potevo andare altrove, è vero. In una squadra che gioca la Champions League già quest'anno, ma Allegri mi ha convinto a venire qua".
