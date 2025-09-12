Rabiot: “Giocare la Champions League? Ho preferito il Milan, ecco perché”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, avvenuta oggi 12 settembre 2025, il nuovo centrocampista francese ha avuto modo di rispondere alle tante domande dei giornalisti presenti a Casa Milan. Tra le tante, gli è stato fatto notare come sia per lui sia il terzo anno che non gioca la Champions League. Il centrocampista francese, arrivato dal Marsiglia negli ultimi giorni di mercato, ha ammesso che sarebbe potuto andare altrove e giocare la Champions, ma che non lo ha fatto perché la chiamata del Milan è più importante. Dunque con o senza giocare la Champions, il club rossonero mantiene il suo fascino.