Milan, Rabiot su San Siro: “Mi porta bene. I tifosi sono arrabbiati, ma …”

Milan, Rabiot in conferenza stampa sottolinea l'importanza del supporto dei tifosi. E poi scherza su San Siro. Ecco le sue parole
Durante la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, avvenuta oggi 12 settembre 2025, il nuovo centrocampista francese ha avuto modo di rispondere alle tante domande dei giornalisti presenti a Casa Milan. Tra le tante, gli è stato chiesto che effetto gli farà giocare con la maglia del Milan a San Siro. Il centrocampista francese si è detto pronto è sottolineato l'importanza del sostegno dei tifosi durante l'arco della stagione. Inoltre ha poi sottolineato come, San Siro sia uno stadio che gli porta bene.
Milan, Rabiot scherza su San Siro: "È uno stadio che mi sta bene ..."
—
Infatti, Rabiot ha segnato il primo gol da capitano con la maglia della Juventus proprio nel match contro i rossoneri del 7 luglio 2020. Un cost to cost incredibile conclusosi con un tiro imparabile sotto l'incrocio. Nonostante il gol incredibile, i rossoneri vinsero per 4-2 in rimonta grazie ai gol di Zlatan Ibrahimovic, Frank Kessie, Rafael Leao e Ante Rebic. Ecco le sue parole.