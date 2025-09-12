Milan, Rabiot su San Siro: “Mi porta bene. I tifosi sono arrabbiati, ma …”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, avvenuta oggi 12 settembre 2025, il nuovo centrocampista francese ha avuto modo di rispondere alle tante domande dei giornalisti presenti a Casa Milan. Tra le tante, gli è stato chiesto che effetto gli farà giocare con la maglia del Milan a San Siro. Il centrocampista francese si è detto pronto è sottolineato l'importanza del sostegno dei tifosi durante l'arco della stagione. Inoltre ha poi sottolineato come, San Siro sia uno stadio che gli porta bene.