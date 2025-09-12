Settore giovanile Milan: ecco l’elenco di tutte le operazioni di mercato

Pianeta Milan
Alla chiusura del mercato estivo ecco l'elenco delle operazioni di mercato del Settore Giovanile del Milan riguardante i giovani di serie.
(Fonte acmilan.com)

Alla chiusura del mercato estivo ecco l'elenco delle operazioni di mercato del Settore Giovanile riguardante i giovani di serie.

Operazioni in entrata:

  • Matteo Pagliei, nato nel 2006, proveniente da Hellas Verona FC.

  • Sandro Christian Bernard Baldacchino, nato nel 2008, precedentemente svincolato.

  • ⁠Leonardo D'Errico, nato nel 2008, proveniente da Club Milano.

  • ⁠Yanis Messaoudi, nato nel 2009, precedentemente svincolato.

  • ⁠Edoardo Piciano, nato nel 2009, proveniente da GSD Lascaris Pianezza 1954.

  • ⁠Alessandro Braida, nato nel 2011, precedentemente svincolato.

  • ⁠Antonio Manna, nato nel 2011, precedentemente svincolato.

  • Adrien Tato, nato nel 2011, proveniente da Calcio Padova.

  • Giuseppe Zappia, nato nel 2011, precedentemnte svincolato.

    • Operazioni in uscita:

  • Leonardo Eugenio Frugnoli, nato nel 2006, trasferito a Lecco Calcio 1912

  • Salem Albé, nato nel 2006, trasferito a Genoa CFC

  • ⁠Riccardo Pinessi, nato nel 2008, trasferito a Hellas Verona FC

  • ⁠Matteo Morellini, nato nel 2009, trasferito a Genoa CFC

  • ⁠Simone Bossi,  nato nel 2010, trasferito ad Aurora Pro Patria

  • ⁠Claudio Ferrari, nato nel 2010 trasferito a US Cremonese

  • Andrea Gigliorri, nato nel 2010, trasferito a Cimiano Calcio

