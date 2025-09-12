Ex Milan, Thiago Silva ancora decisivo: segna e vola in semifinale

L'eterno Thiago Silva continua a subire tutti quanti. L'ex difensore del Milan , a quasi 41 anni è stato ancora decisivo con la maglia del Fluminense . Non solo per la prestazione che ha fornito, ma anche per il 'fiuto' del gol che lo accompagna dagli inizi della sua carriera.

Ex Milan, Thiago Silva stupisce tutti: gol e semifinale conquistata

Il brasiliano, infatti, ha firmato il gol del 2-0 contro il Bahia, rete che ha garantito la qualificazione della squadra alle semifinali della Copa Do Brasil, ribaltando così la sconfitta dell'andata. Quello contro il Bahia è stato il 62esimo gol della sua carriera, un traguardo che gli ha permesso di eguagliare Gerard Piquè, ex difensore blaugrana, nella classifica dei difensori con più gol nel nuovo millennio. Davanti a lui soltanto Van Dijk con 67 gol e l'inarrivabile Sergio Ramos, con ben 148 gol.