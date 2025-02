Suwarso (pres. Como): “Offerta per un big della Serie A”. Si trattava di Theo Hernandez?

Milan, Theo Hernandez e le voci sul Como. Parla il presidente Suwarso

"Nei giorni scorsi ad esempio abbiamo fatto un'offerta per uno dei giocatori più importanti di questa lega, ma il club non voleva venderlo, e abbiamo fatto un'offerta per un calciatore anch'egli importanti che il club aveva accettato di venderci, ma il giocatore non voleva venire. Non abbiamo paura di fare offerte per i giocatori più importanti, ma dobbiamo assicurarci che si adatti al budget". Il numero uno del Como non fa nomi, ma è probabile che sia Theo Hernandez del Milan.