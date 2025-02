Ludi (DS Como): “Theo Hernandez? Non confermo, ma vi dico una cosa”

Ludi: “Theo? Non confermo, ma la proprietà ha grandi ambizioni”

Alla domanda sulla suggestione legata al terzino del Milan, Ludi ha preferito non sbilanciarsi, ma ha lasciato intendere che il club punta in alto: “Non posso e non voglio confermare. Qualora fosse, è abbastanza significativo come idea e come ambizione. Non è mai stata una trattativa reale, ma posso dire che la proprietà non smette mai di sorprendermi e mi auguro che continui a farlo anche in futuro”.