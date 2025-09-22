Sono passati solo due giorni dalla bella vittoria del Milan a Udine in campionato. Tuttavia, è già tempo di pensare al prossimo impegno dei rossoneri. Infatti, siamo alla vigilia di Milan-Lecce, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. L'avvicinamento alla sfida è stato accompagnato da tanto spazio dedicato al club rossonero su quotidiani e siti sportivi. Di seguito, riportiamo le migliori notizie pubblicate dalla redazione di Pianeta Milan in avvicinamento alla partita e non solo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA