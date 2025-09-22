PRIMAVERA: 5ª giornata, Milan-Frosinone 1-1 (48'st rig. Scotti)
PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Roma 2-3 (25' Pomati, 28' Artioli)
UNDER 17: 4ª giornata, Milan-Cagliari 4-4 (5' Avogadro; 46' Menon; 3'st Petrone; 20'st Rusu)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Nuova Trezzano-Milan 0-8 (20' Reccagni; 25' Bertoni; 31' Ferranti; 4'st, 28'st e 34'st Carco; 13'st Elshamy; 15'st Duina)
UNDER 16: 2ª giornata, Milan-Cremonese 2-0 (33' e 3'st Marasco)
UNDER 15: 2ª giornata, Milan-Cremonese 2-3 (14' Manna, 17'st Tato)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Trial Rozzano 3-0 (Ferrari, Marrone, Schense)
© RIPRODUZIONE RISERVATA