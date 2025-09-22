I risultati del weekend del settore giovanile del Milan: sorridono l'U16 maschile e l'U17 femminile, pirotecnico pareggio per l'U17 maschile

Ricco programma di partite per le squadre del nostro settore giovanile nel fine settimana andato in archivio. In copertina le due vittorie - con clean sheet - di U17 femminile e U16 maschile, affermazioni rispettivamente su Nuova Trezzano e Cremonese. Contro i grigiorossi cade, alla PUMA House of Football, l'U15 maschile (mentre la femminile batte il Trial Rozzano) e subisce medesimo esito con identico punteggio (2-3) anche la Primavera femminile all'esordio stagionale contro la Roma. Oltre all'1-1 nel recupero della Primavera maschile da sottolineare il pirotecnico pareggio (ben 8 gol in tutto) dell'U17 maschile contro il Cagliari: la squadra di Baldo resta imbattuta dopo tre partite con la vittoria nel Derby e due pareggi.