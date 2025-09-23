Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a 'DAZN' della sfida contro il Milan di domenica prossima a San Siro. Ecco le sue parole
Il Napoli è l'unica squadra a punteggio pieno in questa Serie A. Quattro vittorie su quattro e vetta solitaria per gli uomini di Antonio Conte. I campioni in carica sono partiti alla grande. Non è tutto rose e fiori, però, per gli azzurri. Ieri sera, nel posticipo della quarta giornata di Serie A, il Napoli ha vinto soffrendo contro il Pisa neopromosso per 3-2. Inoltre, per ora ha affrontato Sassuolo, Cagliari (vittoria allo scadere), Fiorentina e Pisa. Insomma, non si tratta di avversari irresistibili.
Lo stesso si può dire per il Milan, a quota 9 punti. I rossoneri, infatti, hanno incontrato fin qui Cremonese, Lecce, Bologna e Udinese. Dopo la brutta sconfitta all'esordio, sono arrivate tre vittorie per la squadra di Massimiliano Allegri. La prestazione di Udine, in particolare, ha acceso l'entusiasmo dell'ambiente. Domenica prossima queste due squadre si ritroveranno l'una contro l'altra a San Siro e c'è grande attesa per il big match. Alex Meret, numero 1 degli azzurri, ha parlato della sfida già ieri, al termine della vittoria contro il Pisa. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni a 'DAZN'.