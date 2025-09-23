Il Napoli è l'unica squadra a punteggio pieno in questa Serie A. Quattro vittorie su quattro e vetta solitaria per gli uomini di Antonio Conte. I campioni in carica sono partiti alla grande. Non è tutto rose e fiori, però, per gli azzurri. Ieri sera, nel posticipo della quarta giornata di Serie A, il Napoli ha vinto soffrendo contro il Pisa neopromosso per 3-2. Inoltre, per ora ha affrontato Sassuolo, Cagliari (vittoria allo scadere), Fiorentina e Pisa. Insomma, non si tratta di avversari irresistibili.