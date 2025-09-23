Milan tra l’oggi e il domani: Ricci titolare. Stadio? Siglato l’accordo, mentre Leao…

Oggi, martedì 23 settembre 2025, vari siti online e quotidiani, sia sportivi che non, hanno parlato del Milan in vista della partita di Coppa Italia contro il Lecce di stasera, in programma alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Oltre al campionato, però, sono arrivate delle novità importantissime legate al futuro dello stadio e del nuovo impianto che prenderà il suo posto. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>>