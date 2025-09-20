Udinese-Milan 0-3 (90′): dominio totale, doppietta di Pulisic | Serie A News

Christian Pulisic recupera palla in piena area di rigore friulana e viene steso al 46'. Sarebbe penalty, ma l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 lascia proseguire perché, nel frattempo, sulla sfera è arrivato Youssouf Fofana. Il destro sul primo palo non lascia scampo a Răzvan Sava, infilandosi nell'angolino in basso alla sua destra per il raddoppio!

Il Milan non si ferma e, al 53', al termine di una bellissima azione corale che coinvolge Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot, spedisce in porta Pulisic. In area piccola, servito dall'assist del francese, lo statunitense, con un destro forte buca le mani di Sava e sigla il terzo gol rossonero!

Al 59' Runjaić opera tre cambi, nel tentativo di dare la scossa. Fuori Kingsley Ehizibue, Jurgen Ekkenlenkamp e Keinan Davis; dentro Alessandro Zanoli, Rui Modesto e Nicolò Zaniolo. Cambi, poi, anche nel Milan, visto che Allegri, al 63', toglie dal campo uno splendido Pulisic e uno spento Santiago Giménez per inserire, al loro posto, Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.

I due nuovi entrati del Milan, Loftus-Cheek e Nkunku, producono al 65' la prima palla-gol della loro partita. Bello il suggerimento dell'inglese, alto sopra la traversa il sinistro del francese. Altri due cambi, poi, nel Milan di Allegri al 68': fuori Strahinja Pavlović e Fofana; dentro, al loro posto, Koni De Winter e Samuele Ricci.

La reazione dell'Udinese all'uno-due subito dal Milan è sterile e i rossoneri possono gestire bene il match e il punteggio. Al 75' ci prova, da metà campo, Arthur Atta: troppo poco per impensierire Pietro Terracciano. Due minuti più tardi, la sfida si ripete: conclusione debole e centrale, nessun problema per l'ex Fiorentina. Il Milan si difende bene, compatto e, pertanto, Zaniolo, al 79', può soltanto provarci dalla lunga distanza. Il pallone termina mestamente sul fondo.

Anzi, è il Diavolo a farsi molto pericoloso, all'80', con una bella azione corale che, dalla sinistra, arriva a portare al tiro prima Rabiot (deviazione involontaria di Loftus-Cheek), quindi Saelemaekers. Il suo piatto, però, è respinto dalla retroguardia bianconera. L'Udinese, ancora con Zaniolo, va al tiro al volo, con il pallone sul fondo. Poi, l'82', è il momento di un doppio cambio, uno per parte. Fuori Atta e dentro Lennon Miller nell'Udinese. Esce, invece, nella standing ovation del pubblico del 'Bluenergy Stadium', Luka Modrić e debutta in maglia rossonera Zachary Athekame.

All'84' Loftus-Cheek prova a mandare in porta ancora una volta Nkunku, ma il pallone non finisce sui piedi del francese per poco. Un minuto più tardi, 85', sinistro al volo spettacolare di un ottimo Pervis Estupiñán: conclusione fuori di un pelo alla destra del secondo palo. Ancora Loftus-Cheek, scatenato in questo finale, tenta di far segnare Nkunku, ma evidentemente non è serata. Sarà per la prossima. Sussulto Udinese poco prima del recupero, con il cross di Thomas Kristensen e il colpo di testa di Miller, bloccato da Terracciano.

L'arbitro concede 3' di recupero, nel primo dei quali, per poco, con un bel diagonale di sinistro, Rabiot non cala il poker. Ma va bene lo stesso. Udinese-Milan 0-3 al 90': dopo un primo tempo in cui già aveva meritato il parziale vantaggio, il Diavolo domina la gara nella ripresa, chiudendola con due gol in pochissimi minuti e portandosi meritatamente a casa i tre punti. Avanti così, ragazzi!