Risultati Serie A, Udinese-Milan 0-3: tabellino e marcatori | News

UDINESE-MILAN

Il tabellino completo di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco numeri e dati del match disputatosi stasera, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, tra i bianconeri di Kosta Runjaić e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Udinese-Milan 0-3, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri passa, con estrema facilità, al 'Bluenergy Stadium' di Udine contro l'Udinese di Kosta Runjaić, che perde così la sua prima partita in questo campionato di Serie A. I rossoneri si impongono 0-3 e vincono, invece, la terza partita consecutiva dopo quelle contro Lecce in trasferta (2-0) e Bologna (1-0) a 'San Siro'. Il Diavolo sblocca il match al 40' con Christian Pulisic, poi, a inizio ripresa, chiude subito i giochi con il primo gol stagionale di Youssouf Fofana (46') e con la doppietta personale di Pulisic (53'). I rossoneri si divorano tante altre palle gol, con il risultato che sarebbe anche potuto essere più largo. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Udinese-Milan 0-3 al 'Bluenergy Stadium'.

UDINESE-MILAN 0-3

Marcatori: 40' e 53' Pulisic, 46' Fofana

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Karlström, Zarraga, Atta (82' Miller); Bravo (46' Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disposizione: Nunziante, Venuti, Bertola, Goglichidze, Kabasele, Palma, Kamara, Piotrokowski, Gueye. Allenatore: Runjaić.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlović (68' De Winter); Saelemaekers, Fofana (68' Ricci), Modrić (82' Athekame), Rabiot, Estupiñán; Pulisic (63' Loftus-Cheek); Giménez (63' Nkunku). A disposizione: Pittarella, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 30' Atta (U), 50' Zemura (U).

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

Udinese-Milan, Pulisic: ” Abbiamo una grande squadra! Felice per la vittoria”
Udinese-Milan 0-3 (90′): dominio totale, doppietta di Pulisic | Serie A News

