Ospite come sempre su TMW Radio, il noto giornalista Paolo De Paola ha commentato gli impegni delle varie italiane in Champions League durante il primo turno. Tra i vari argomenti toccati e discussi, De Paola si è soffermato in modo molto particolare su Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter classe 2005 che, nella serata di mercoledì, ha fatto il suo esordio in Europa con la malia nerazzurra nella vittoria contro l'Ajax in trasferta. Nelle sue dichiarazioni è spuntato anche un paragone con un noto volto del Milan, ora finito in prestito: Francesco Camarda. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste De Paola: “Esposito deve trovare la via del gol, sennò finisce come Camarda…”
INTERVISTE
De Paola: “Esposito deve trovare la via del gol, sennò finisce come Camarda…”
Su TMW Radio, il noto giornalista Paolo De Paola ha fatto un paragone tra Esposito e Camarda, ora al Lecce ma di proprietà del Milan
De Paola: "Esposito? Deve segnare sennò finisce come Camarda. Dobbiamo aspettare"—
LEGGI ANCHE: Milan: Maignan via? Ecco i nomi. Problemi con San Siro? Intanto Allegri punta su…
Le parole di De Paola su Pio Esposito e il paragone con il giovane Francesco Camarda: "È un ragazzo in campo, ma deve trovare il gol. Sennò si finisce come Camarda...Non voglio essere cinico, ma quando ci entusiasmiamo per un giovane che può diventare un campione, dobbiamo aspettare che faccia gol".
© RIPRODUZIONE RISERVATA