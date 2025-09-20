Pianeta Milan
Primavera, Renna: "Non abbiamo mai mollato. Noi abbiamo avuto 6 palle gol, loro…"

Milan Primavera, Renna: 'Obiettivo? Portare i giovani al Milan Futuro e in prima squadra'
L'allenatore del Milan Primavera, Mister Renna, a fine partita ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sui suoi ragazzi
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera, sceso in campo quest'oggi, ha rimediato un pareggio contro il Frosinone grazie al gol del giovane Sottil, arrivato nel recupero: 1-1. L'allenatore dei rossoneri, Mister Renna, a fine partita ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sui suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, Renna: "Dobbiamo continuare così." Sul record conquistato...

—  

Sulla squadra e sul pareggio: “Se andiamo a vedere i punti abbiamo avuto sei palle gol nette per segnare, loro solamente una su una situazione di gioco che probabilmente potevamo anche evitare. Credo che ci sia stata da parte dei ragazzi predominanza totale per tutta la partita. Gli faccio i complimenti e dobbiamo continuare così”

Sugli 8 2008 in campo: “Ho saputo che c’è stato questo record di otto 2008. Fa piacere. La squadra è composta da tanti 2008 e da tanti giocatori esperti, 2007 e 2006, che stiamo cercando di far crescere insieme allo staff. Fa piacere. Però la cosa più importante è la crescita di tutti, dai 2006 ai 2008. L’obiettivo nostro è questo”.

Sulle parole del direttore Vergine: “Il direttore Vergine ci ha fatto i complimenti per l’impegno e l’atteggiamento. Non abbiamo mollato fino alla fine. Naturalmente è contento di tutte queste cose, potevamo fare qualcosa in più. Punteremo già dalla prossima a provare a vincere la partita”.

