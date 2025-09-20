Primavera, Renna: “Non abbiamo mai mollato. Noi abbiamo avuto 6 palle gol, loro…”

Milan Primavera, Renna: "Dobbiamo continuare così." Sul record conquistato...

Sulla squadra e sul pareggio: “Se andiamo a vedere i punti abbiamo avuto sei palle gol nette per segnare, loro solamente una su una situazione di gioco che probabilmente potevamo anche evitare. Credo che ci sia stata da parte dei ragazzi predominanza totale per tutta la partita. Gli faccio i complimenti e dobbiamo continuare così”