Milan: Maignan via? Ecco i nomi. Problemi con San Siro? Intanto Allegri punta su…

Oggi, sabato 20 settembre 2025, vari siti online e quotidiani, sia sportivi che non, hanno parlato del Milan in vista della partita contro l'udinese di stasera. Oltre al campionato, però, sono arrivate delle novità importantissime legate al futuro di San Siro e dell'impianto che prenderà il suo posto. Dunque, ecco le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>>