Ganz: “Sono andato al Milan perchè volevo godermi Milano. Sull’Inter…”

Maurizio Ganz, intervistato dai microfoni di RSI Sport, ha parlato del suo passato tra Inter e Milan: le sue parole
Sono tantissimi i nomi che sono passati da una parte all'altra del Naviglio... Uno di questi è Maurizio Ganz, che nel lontano dicembre del 1997 passò dall'Inter al Milan. Intervistato dai microfoni di RSI Sport, l'ex giocatore rossonero ha raccontato i momenti più importanti vissuti nella sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ganz e il passato tra Inter e Milan: le sue parole

"In quel momento c’erano due squadre che avevano bisogno di me: una era il Lecce ed una era il Milan. Ho deciso di andare al Milan perché volevo godermi Milano. Con la maglia dell’Inter ho fatto 38 gol su 85 presenze, più o meno un gol ogni due partite per tre anni.

Mi sentivo un giocatore importante. La mia sfortuna è stata la fortuna dell’Inter, quando è arrivato Ronaldo. Ronaldo giocava come punta centrale e io per 4-5 partite giocavo sull’esterno nel 4-4-2, dove ho fatto 4 gol in 8 presenze. Quindi il ruolo, seppur cambiato, è stato efficace. Non è stato un mio tradimento quindi. Le mie strade erano chiuse. Se fossi andato al Lecce invece che al Milan probabilmente sarei tornato a San Siro con la maglia dell’Inter in modo diverso”

