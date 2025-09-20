Ganz: “Sono andato al Milan perchè volevo godermi Milano. Sull’Inter…”

Mi sentivo un giocatore importante. La mia sfortuna è stata la fortuna dell’Inter, quando è arrivato Ronaldo. Ronaldo giocava come punta centrale e io per 4-5 partite giocavo sull’esterno nel 4-4-2, dove ho fatto 4 gol in 8 presenze. Quindi il ruolo, seppur cambiato, è stato efficace. Non è stato un mio tradimento quindi. Le mie strade erano chiuse. Se fossi andato al Lecce invece che al Milan probabilmente sarei tornato a San Siro con la maglia dell’Inter in modo diverso”