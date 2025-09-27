Le sue parole: "Spero di riuscire a qualificarmi con l'Italia per il Mondiale, perché, dopo due edizioni senza partecipazione (2018, 2022), non può esserci una terza senza l'Italia. L'Italia deve essere presente e quindi darò tutto per questo, perché un Mondiale senza l'Italia non è un Mondiale. Dobbiamo esserci. Sono sicuro che con il mister Gattuso, grazie al suo aiuto e a quello di tutto il suo staff, e con tutta la squadra, riusciremo tutti insieme a riportare l'Italia dove merita. Lo spero con tutto il cuore, e nel farlo, accontentare tutti gli italiani, perché se lo meritano. Questo è l'obiettivo".