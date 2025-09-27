Gianluigi Donnarumma - ex portiere del Milan - è attualmente uno dei più forti portieri del mondo. Il Premio Yashin, da poco ritirato durante la cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro, lo testimonia. Nonostante ciò, 'Gigio' non ha mai partecipato a un'edizione dei Mondiali per nazionali. Una mancanza grave, avvertita con peso da lui stesso. Lo ha ammesso in una dichiarazione rilasciata a 'L'Equipe'. Di seguito, si riportano le sue parole.
INTERVISTE
Donnarumma: “Un Mondiale senza l’Italia non è un Mondiale”
Donnarumma e l'ossessione Mondiale—
LEGGI ANCHE: Milan, cessione con lo stadio? Preoccupazioni per Camarda. Bomber nel mirino. Retroscena Leao>>>
Le sue parole: "Spero di riuscire a qualificarmi con l'Italia per il Mondiale, perché, dopo due edizioni senza partecipazione (2018, 2022), non può esserci una terza senza l'Italia. L'Italia deve essere presente e quindi darò tutto per questo, perché un Mondiale senza l'Italia non è un Mondiale. Dobbiamo esserci. Sono sicuro che con il mister Gattuso, grazie al suo aiuto e a quello di tutto il suo staff, e con tutta la squadra, riusciremo tutti insieme a riportare l'Italia dove merita. Lo spero con tutto il cuore, e nel farlo, accontentare tutti gli italiani, perché se lo meritano. Questo è l'obiettivo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA