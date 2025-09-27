Milan Primavera, Renna: “Primo tempo spettacolare, faccio i complimenti a tutti”

Sul portiere Bouyer e su Zukic: "I complimenti vanno fatti a tutti in particolare a loro due, Bouyer e Zukic che con due allenamenti sono entrati subito in sintonia con il gruppo e con le mie idee, e devo fare i complimenti perchè sembrava che stavano con noi da tantissimo tempo. Veramente grazie a loro, il progetto Milan Futuro va sempre più a migliorare.

I 2008 in campo...: "I ragazzi hanno disputato un'ottima partita, sia Pandolfi sia La Mantia sia Plazzotta, sono stati bravi a tenere botta contro una squadra che fisicamente è molto prestante, quindi vanno fatti i complimenti anche a loro pur sapendo che dobbiamo migliorare tanto sotto certi aspetti, sia con i 2008, sia con i 2006, sia con i 2007, quindi cercare in tutti i modi di lavorare per migliorare e perfezionare un po' su tutto".