Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Primavera, Renna: “Primo tempo spettacolare, faccio i complimenti a tutti”

INTERVISTE

Milan Primavera, Renna: “Primo tempo spettacolare, faccio i complimenti a tutti”

Giovanni Renna AC Milan Primavera
Il Milan Primavera vince contro la Cremonese in trasferta per 0-1. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Giovanni Renna
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si è conclusa da pochissimo la sfida tra la Cremonese e il Milan Primavera di mister Renna, gara valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri hanno conquistato i 3 punti in trasferta grazie ad un gol del giovane Ossola, conquistando la 3 vittoria in trasferta della stagione. L'allenatore rossonero, Giovanni Renna, al termine della gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Renna post Cremonese-Milan Primavera

—  

Sul risultato: "Si una grande soddisfazione, la terza vittoria esterna che i miei ragazzi hanno fatto. Abbiamo fatto per me un primo tempo spettacolare con pressioni alte, ottimi sviluppi, potevamo tranquillamente arrotondare il risultato già nel primo tempo senza subire niente, quindi faccio i complimenti a tutti".

LEGGI ANCHE

Sul portiere Bouyer e su Zukic: "I complimenti vanno fatti a tutti in particolare a loro due, Bouyer e Zukic che con due allenamenti sono entrati subito in sintonia con il gruppo e con le mie idee, e devo fare i complimenti perchè sembrava che stavano con noi da tantissimo tempo. Veramente grazie a loro, il progetto Milan Futuro va sempre più a migliorare. 

LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Cremonese-Milan 0-1: tre elementi spiccano su tutti

I 2008 in campo...: "I ragazzi hanno disputato un'ottima partita, sia Pandolfi sia La Mantia sia Plazzotta, sono stati bravi a tenere botta contro una squadra che fisicamente è molto prestante, quindi vanno fatti i complimenti anche a loro pur sapendo che dobbiamo migliorare tanto sotto certi aspetti, sia con i 2008, sia con i 2006, sia con i 2007, quindi cercare in tutti i modi di lavorare per migliorare e perfezionare un po' su tutto".

Leggi anche
Loftus-Cheek: “In Italia ogni partita è difficile, devi essere sempre pronto e...
Loftus-Cheek: “Mi sento più un giocatore offensivo, dominante”

© RIPRODUZIONE RISERVATA