Sabatini: “De Laurentiis aveva scelto proprio Allegri in caso di addio di Conte”

Invece si verificò il divorzio a fine stagione ma la panchina della Juventus non toccò ad Antonio Conte bensì a Sarri quando nel 2019 c'era stata una cena tra Paratici e Conte a metà fra le partite di andata e di ritorno con l'Atletico Madrid. Ricordate? La Juventus aveva perso 2-0 ed era stata una sconfitta per certi versi anche drammatica e in attesa del ritorno Paratici si era premurato di mettere, come dire, in preallarme Conte per la fine della stagione. Invece al ritorno la Juve vinse 3-0 con Massimiliano Allegri che tra l'altro si era inventato anche una prima versione del braccetto che faceva anche il centrocampista. E ricordate che era il tedesco Emre Can.