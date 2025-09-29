Sul momentaneo primato in classifica dopo Milan-Napoli, però, Allegri predica ... 'halma'. «È solamente l’inizio, godiamoci per una sera questo successo e poi subito testa alla Juventus , per me sarà anche emozionante. Mancano ancora 64 punti per la zona Champions . L’obiettivo è arrivare a marzo e poterci giocare le nostre chance. Abbiamo fatto un ulteriore passettino in avanti, e anche se fosse finita in pareggio non sarebbe successo niente visto quanto accaduto in campo. Partite di sofferenza così ce ne saranno ancora ma giocando con questo atteggiamento è più facile portarle a casa».

Allegri, dopo Milan-Napoli, ha parlato anche di qualche singolo. «Rafa Leão ha un minutaggio limitato dato il ritardo di condizione. E mi dispiace per Christopher Nkunku che non è entrato: lui è un giocatore di grande valore e nei momenti di gestione è molto bravo. Santiago Giménez ha lavorato bene. Luka Modrić è troppo intelligente, anche nelle chiusure. E bravi i ragazzi, Davide Bartesaghi e Zachary Athekame: non era facile per dei giovani entrare in un momento tanto delicato della partita. Insieme a loro però ho a disposizione dei giocatori di caratura internazionale che possono aiutare i meno esperti».