Nella giornata odierna il Consiglio Comunale di Milano voterà sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: i due club sono intenzionati a realizzare il nuovo stadio condiviso in quella zona lì

Daniele Triolo Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 09:16)

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come oggi, lunedì 29 settembre 2025, sia una giornata epocale per il futuro del calcio a Milano. In giornata, infatti, il Consiglio Comunale di Milano tornerà a riunirsi per votare la delibera della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter, già approvata dalla Giunta Comunale. Si tratta, come noto, di un passaggio cruciale affinché i due club possano, poi, iniziare la costruzione di un nuovo stadio condiviso in zona, affianco all'attuale impianto, che verrà quasi totalmente demolito a realizzazione della nuova opera ultimata.