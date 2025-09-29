Nella giornata odierna il Consiglio Comunale di Milano voterà sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: i due club sono intenzionati a realizzare il nuovo stadio condiviso in quella zona lì
'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come oggi, lunedì 29 settembre 2025, sia una giornata epocale per il futuro del calcio a Milano. In giornata, infatti, il Consiglio Comunale di Milano tornerà a riunirsi per votare la delibera della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter, già approvata dalla Giunta Comunale. Si tratta, come noto, di un passaggio cruciale affinché i due club possano, poi, iniziare la costruzione di un nuovo stadio condiviso in zona, affianco all'attuale impianto, che verrà quasi totalmente demolito a realizzazione della nuova opera ultimata.
Vendita San Siro a Milan e Inter, è la resa dei conti. In tutti i sensi
Domani è l'ultimo giorno di validità dell'offerta dei club, pertanto oggi sarà un prendere o lasciare. La maggioranza che sostiene il Sindaco Giuseppe Sala, favorevole alla vendita, è spaccata sull'argomento. ma, per 'Tuttosport', è arrivata un'apertura dalla su vice, Anna Scavuzzo, ad alcuni emendamenti, purché non tocchino i punti focali del contratto di vendita. Questo potrebbe avere 'ammorbidito' alcuni dissidenti. Il sì alla vendita di San Siro a Milan e Inter per 197 milioni di euro (meno 22 di sconto, anche se sui conteggi ci sarebbero in ballo anche alcuni debiti verso il Comune di Milano), al momento potrebbe contare su 24-25 sostenitori. Sindaco incluso.