San Siro, oggi giorno chiave: Milan e Inter aspettano il sì del Consiglio. Anche se …

Vendita San Siro a Milan e Inter, oggi o mai più: cosa deciderà il Consiglio? Gli scenari
Nella giornata odierna il Consiglio Comunale di Milano voterà sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: i due club sono intenzionati a realizzare il nuovo stadio condiviso in quella zona lì
'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come oggi, lunedì 29 settembre 2025, sia una giornata epocale per il futuro del calcio a Milano. In giornata, infatti, il Consiglio Comunale di Milano tornerà a riunirsi per votare la delibera della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter, già approvata dalla Giunta Comunale. Si tratta, come noto, di un passaggio cruciale affinché i due club possano, poi, iniziare la costruzione di un nuovo stadio condiviso in zona, affianco all'attuale impianto, che verrà quasi totalmente demolito a realizzazione della nuova opera ultimata.

Vendita San Siro a Milan e Inter, è la resa dei conti. In tutti i sensi

Domani è l'ultimo giorno di validità dell'offerta dei club, pertanto oggi sarà un prendere o lasciare. La maggioranza che sostiene il Sindaco Giuseppe Sala, favorevole alla vendita, è spaccata sull'argomento. ma, per 'Tuttosport', è arrivata un'apertura dalla su vice, Anna Scavuzzo, ad alcuni emendamenti, purché non tocchino i punti focali del contratto di vendita. Questo potrebbe avere 'ammorbidito' alcuni dissidenti. Il sì alla vendita di San Siro a Milan e Inter per 197 milioni di euro (meno 22 di sconto, anche se sui conteggi ci sarebbero in ballo anche alcuni debiti verso il Comune di Milano), al momento potrebbe contare su 24-25 sostenitori. Sindaco incluso.

Sala favorevole, apertura della Scavuzzo. Che farà Fumagalli?

Secondo 'Tuttosport', l'ago della bilancia sembra sia Marco Fumagalli, capogruppo della Lista Sala. Ma tanto dipenderà anche da come si comporteranno le opposizioni. Il loro sì, a meno di sorprese dell’ultima ora, è improbabile, ma non sono da escludere defezioni che andrebbero comunque ad agevolare il via libera. Si andrà per le lunghe, visto che ci saranno da discutere circa 40 emendamenti. Se entro domani non si arrivasse a una decisione, è tutta da verificare l'eventuale disponibilità dei due club a una proroga di validità dell'offerta. Magari anche di breve durata.

