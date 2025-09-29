Il mese di settembre sta per finire, il calciomercato estivo è ormai alle spalle e, nonostante il Milan di Massimiliano Allegri non sia partito poi così male, c'è l'impressione che l'organico rossonero abbia bisogno di qualche ritocco, nella prossima sessione invernale, per poter essere considerato competitivo al 100%. Il tecnico livornese ha a disposizione soltanto 19 giocatori di movimento, tra i quali un nugolo di giovani di qualità e prospettiva. Ma forse non troppo pronti a sopportare il peso di una maglia come quella rossonera. PROSSIMA SCHEDA