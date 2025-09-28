Milan-Napoli, Allegri: “Mancano ancora 64 punti per la Champions. Poi …”

Se si aspettava questa squadra così forte: "Abbiamo giocatori validi, ma alcuni anche in ritardo come Rafa Leao, ho avuto bisogno di metterlo, ma aveva anche meno minuti. Abbiamo alternative valide. L'obiettivo comune deve essere tornare in Champions League, ora godiamoci la vittoria, poi da domani pensiamo alla Juventus subito".

Se sarà una partita speciale per lui la prossima: "Sarà difficile. Speciale non lo so. Sicuramente sono stato lì otto anni. Mi sono rimbalzato tra Milano e Torino".

Se ora il Napoli è ancora la favorita: "Assolutamente sì. La detentrice è la favorita. Noi dobbiamo pensare passo dopo passo. Sono entrati due giovani oggi, hanno aiutato. Cresceranno molto. Fortunatamente abbiamo anche giocatori di livello e sostengono i più giovani".

Sulla scintilla negli occhi: "Abbiamo voglia di lavorare, abbiamo l'obiettivo comune di tornare in Champions, mancano ancora 64 punti per i primi quattro posti. Dobbiamo viaggiare con calma, gustandosi la vittoria, ma senza esaltarsi".

Se ora aumenta la responsabilità: "Quando sei qui hai responsabilità per forza, anche se non sei primo. Dobbiamo lavorare giornata dopo giornata, arrivando a marzo in buona posizione".

Su Fofana: "Ha qualità importanti, deve migliorare ancora in fase realizzativa, oggi ha fatto bene".

Sul primo tempo bello: "Non so com'era l'anno scorso. So com'è quest'anno. Abbiamo chiesto disponibilità ai ragazzi, deve esserci rispetto. Tutti devono mettersi a disposizione".